غوتيريش: الموت والدمار بغزة أسوأ ما شاهدته طيلة ولايتي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدمار والموت في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي هو أسوأ ما شاهده طيلة ولايته في منصبه الحالي الذي تولاه خلال العام 2017.

وأضاف في حوار مع وكالة أسوشيتد برس أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف إطلاق نار محتمل بين الأطراف في غزة، مذكرا بوجود هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدن في الشرق الأوسط.

كما لفت إلى أن قبول إسرائيل بهذا العرض هو احتمال ضعيف، مشيرا إلى أن انخراط الأمم المتحدة بأي دور في مستقبل غزة هو أمر "غير واقعي"، وشدد على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الفوري بغزة.

كما أكد غوتيريش أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه لا بديل آخر له.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.