غالانت: إسرائيل بصدد إتمام المهمة في غزة والتركيز يتحول إلى الشمال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة، وإن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان حيث يتواصل تبادل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وأضاف غالانت للقوات على الحدود الشمالية لإسرائيل، "مركز الثقل يتحرك شمالا، ونحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن مهمتنا هنا لم تنجز بعد".

وكان غالانت يشهد تدريبا بريا على القتال، وقال "هذه التوجيهات التي تنتظرونها هنا اليوم أعطيتها في الجنوب حيث كنت شاهدا على عمليات القوات"، في إشارة إلى الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة بعد 3 أسابيع من الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف غالانت في تصريحات للصحفيين "بينما نسعى للتوصل إلى اتفاق، أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد لجميع السيناريوهات، ومنها توجيه تركيزنا صوب الجبهة الشمالية. نحن ملتزمون بتغيير الوضع الأمني ​​على الجبهة الشمالية والعودة الآمنة لمواطنينا إلى ديارهم".

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق صواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود.

ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم يفضلون حل الصراع من خلال اتفاق يبعد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية. وقال حزب الله إنه سيواصل قتال إسرائيل ما دامت الحرب على قطاع غزة مستمرة.