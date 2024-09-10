قتيلان وجريحان بانفجار قرب نقطة عسكرية شمال بغداد

قُتل شخصان وأصيب آخران بجروح فجر اليوم الثلاثاء بانفجار عبوة قرب نقطة عسكرية شمال غرب العاصمة العراقية بغداد. وأكدت السلطات الأمنية العراقية أن "الحادث كان جنائيا وليس إرهابيا".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي قوله إن "عبوة كانت موضوعة داخل هدية (علبة) وأُرسلت مع خدمة التوصيل عبر دراجة نارية من نوع توك توك لمواطن كان ينتظر استلامها قرب نقطة عسكرية في منطقة السلاميات انفجرت أثناء التسليم".

وأشار التميمي إلى أن الحادث جاء "على خلفية مشاكل شخصية"، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية شكّلت فريق عمل "لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها".

وأوضح مصدر أمني أن شخصين قتلا جراء ذلك وهما "جندي كان قرب النقطة العسكرية وفارق الحياة متأثرا بجروحه في المستشفى وصاحب عجلة التوك توك"، وأصيب آخران هما "مدني وعنصر في النقطة العسكرية".

وشهد العراق -الذي يسكنه نحو 43 مليون شخص- على مدى عقود حروبا وعنفا طائفيا ومعارك، بينها الغزو الأميركي للعراق وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد لفترة.

وخلفت النزاعات مئات الآلاف من القتلى. وانتشرت على مدى سنين أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد حيث تكثر أيضا الصراعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية.