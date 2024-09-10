هجمات أوكرانية مكثفة بالمسيرات على روسيا تطال موسكو

كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على عدة مقاطعات روسية وطالت العاصمة موسكو ما تسبب في تعليق عشرات الرحلات الجوية من مطاراتها وتقييد عمل المطارات في قازان وموسكو ومنع هبوط أو إقلاع الطائرات مؤقتا، قبل رفعها في وقت لاحق اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط وتدمير 144 مسيرة أوكرانية فوق 9 مقاطعات روسية منها 20 فوق مقاطعة موسكو حيث أبلغت السلطات المحلية عن مقتل امرأة وطفل.

وقالت الوزارة في بيان لها " تم اعتراض 72 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك و20 فوق منطقة موسكو و14 فوق منطقة كورسك و13 فوق منطقة تولا، و8 فوق منطقة بيلغورود و7 فوق منطقة كالوغا و5 فوق منطقة فورونيج، و4 فوق منطقة ليبيتسك ومسيرة واحدة على منطقة أوريل".

وفي وقت سابق اليوم قال مسؤولون روس إنه جرى إسقاط 15 مسيرة أوكرانية على الأقل حول موسكو خلال الليلة الماضية في موجة هجمات تسببت في اشتعال النيران في مبان سكنية وقتلت امرأة وأجبرت موسكو على تعليق أكثر من30 رحلة جوية.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تطبيق تليغرام أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى عدة مواقع في المنطقة وبالقرب من مطار جوكوفو ومنطقة دوموديدوفو التي يوجد بها أحد أكبر مطارات موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مطاري دوموديدوفو وجوكوفو أغلقا أمام حركة الطيران بعد تعليق أكثر من 30 رحلة داخلية ودولية هناك وفي مطارات أخرى تخدم العاصمة الروسية.

وقال حاكم موسكو أندريه فوروبيوف على تليغرام إن هجمات الطائرات المسيرة خلال الليل ألحقت أضرارا بما لا يقل عن مبنيين سكنيين شاهقين في موسكو، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدة وحدات سكنية.

وأضاف فوروبيوف أن امرأة عمرها 46 عاما توفيت وأصيب ثلاثة في رامينسكوي. وأفاد بإجلاء 43 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

ونشرت قناتا "شوت" و"بازا" الروسيتان ـ وهما مقربتان من أجهزة الأمن الروسية ـمقاطع فيديو عبر تطبيق تيلغرام تظهر اندلاع النيران من مبنى سكني متعدد الطوابق، وقالتا إن 5 شقق دمرت في هجوم بطائرات مسيرة في رامينسكوي.

وأخبرت سلطات منطقة تولا، المجاورة لمنطقة موسكو إلى الشمال منها، وكالة أنباء روسية رسمية بأن حطام مسيرات سقط على منشأة للوقود والطاقة، لكن "العملية التكنولوجية" للمنشأة لم تتأثر.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن سلطات محلية قولها إن حطام طائرات مسيرة دمرتها وحدات الدفاع الجوي الروسية فوق منطقة تولا سقط على منشأة للوقود والطاقة.

كما نقلت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء عن السلطات في تولا قولها إنه "لم تقع إصابات ولم تتعطل العملية التكنولوجية وإمدادات الموارد للمستهلكين. الوضع تحت السيطرة".

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير طائرات أوكرانية مسيرة يتم إطلاقها ضد أراضيها ونادرا ما تصل إلى منطقة موسكو.

وتأتي هجمات اليوم في أعقاب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في أوائل سبتمبر/ أيلول مستهدفة بشكل رئيسي منشآت الطاقة والكهرباء الروسية. وفي كثير من الأحيان لا يكشف المسؤولون الروس عن المدى الكامل للأضرار التي تخلفها الهجمات الأوكرانية.

وتشهد صناعة المسيرات المحلية في أوكرانيا تطورا سريعا، كما تكثف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا.