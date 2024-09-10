الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية وواشنطن تدمر منظومتين صاروخيتين

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي)، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة أميركية مسيّرة، في حين قالت الولايات المتحدة إنهاد دمرت منظومتين صاروخيتين للجماعة.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إنهم نجحوا في إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم كيو 9" في محافظة صعدة شمالي اليمن، مضيفا أنها الثانية خلال 72 ساعة.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم، أنها نجحت في تدمير منظومتين صاروخيتين تابعتين لجماعة الحوثي، ومركبة دعم في مناطق سيطرتها (لم يذكرها)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت سنتكوم، في بيان على منصة إكس، أنها دمرت كذلك طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر.

وقالت إن هذه الأنظمة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة البحرية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.