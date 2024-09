طواقم طبية بريطانية لبليىنكن: لا مرحبا بمجرمي الحرب في بلادنا

تظاهر نشطاء من الطواقم الطبية في بريطانيا أمام مبنى وزارة الخارجية في لندن تزامنا مع اجتماع يعقده الوزير ديفيد لامي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وحملت هذه المظاهرة الطارئة شعار "لا مرحبا بمجرمي الحرب في بريطانيا".

Monday 09/09/24

While US Secretary Of State:

"War Criminal" Anthony Blinken Is On A Visit In London. A Protest Is Held Outside Of 10 Downing Street.

Special Guest Appearance By Ace 🐶

On Tuesday 10/09/24

From 6PM More People Are Encouraged To Show Up In Solidarity For… pic.twitter.com/q1vI4rV2Z0

