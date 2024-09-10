طواقم طبية بريطانية لبليىنكن: لا مرحبا بمجرمي الحرب في بلادنا

تظاهر نشطاء من الطواقم الطبية في بريطانيا أمام مبنى وزارة الخارجية في لندن تزامنا مع اجتماع يعقده الوزير ديفيد لامي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وحملت هذه المظاهرة الطارئة شعار "لا مرحبا بمجرمي الحرب في بريطانيا".

Monday 09/09/24 While US Secretary Of State: "War Criminal" Anthony Blinken Is On A Visit In London. A Protest Is Held Outside Of 10 Downing Street. Special Guest Appearance By Ace 🐶 On Tuesday 10/09/24 From 6PM More People Are Encouraged To Show Up In Solidarity For… pic.twitter.com/q1vI4rV2Z0 — Air (@LONERANGE) September 10, 2024

واتهم المتظاهرون الولايات المتحدة بتمكين إسرائيل من مواصلة إبادتها الجماعية في قطاع غزة وقتل الطواقم الطبية والمدنيين في القطاع.

وتأتي زيارة بلينكن إلى لندن لافتتاح الحوار الإستراتيجي الأميركي البريطاني.

🚨 This Morning: US Secretary of State, Antony Blinken, visited the British FCDO in London to meet his comrade in genocide, David Lammy, the paid Zionist lackey, among others. ✊ He was met by the pro-Palestinian movement, healthcare workers, and activists with a clear message:… pic.twitter.com/YmieLpNdGz — Ealing Friends of Palestine (@EalingFOP) September 10, 2024

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستعملان على تعميق التزامهما بالعلاقة الاقتصادية والأمنية التي جعلتهما حليفين وشريكين تجاريين لأكثر من 80 عاما، حيث "يستكشف الحليفان الوثيقان سبل مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة" بينهما.

وأضافت الخارجية أن المحادثات بين الوزيرين ستشمل أيضا "الدعم الثابت لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي والتزام المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتسوية سلمية طويلة الأمد في الشرق الأوسط وتمكين حل الدولتين".