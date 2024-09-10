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طواقم طبية بريطانية لبليىنكن: لا مرحبا بمجرمي الحرب في بلادنا

تظاهر مجموعة من الناشطين البريطانيين من الطواقم الطبية ، أمام وزارة الخارجية البريطانية في لندن
المتظاهرون وصفوا بلينكن بقاتل الأطفال من خلال دعمه المطلق لإسرائيل
10/9/2024

تظاهر نشطاء من الطواقم الطبية في بريطانيا أمام مبنى وزارة الخارجية في لندن تزامنا مع اجتماع يعقده الوزير ديفيد لامي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وحملت هذه المظاهرة الطارئة شعار "لا مرحبا بمجرمي الحرب في بريطانيا".

واتهم المتظاهرون الولايات المتحدة بتمكين إسرائيل من مواصلة إبادتها الجماعية في قطاع غزة وقتل الطواقم الطبية والمدنيين في القطاع.

وتأتي زيارة بلينكن إلى لندن لافتتاح الحوار الإستراتيجي الأميركي البريطاني.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستعملان على تعميق التزامهما بالعلاقة الاقتصادية والأمنية التي جعلتهما حليفين وشريكين تجاريين لأكثر من 80 عاما، حيث "يستكشف الحليفان الوثيقان سبل مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة" بينهما.

وأضافت الخارجية أن المحادثات بين الوزيرين ستشمل أيضا "الدعم الثابت لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي والتزام المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتسوية سلمية طويلة الأمد في الشرق الأوسط وتمكين حل الدولتين".

المصدر : الجزيرة

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