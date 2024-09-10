خبير عسكري: استهداف 3 أشخاص لا يتطلب قنبلة "إم كيه 84" شديدة الانفجار

يمثل الهجوم الذي استهدف المنطقة الآمنة في خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم الثلاثاء، هجوما إسرائيليا أميركيا متعمدا على المدنيين، لأنه تم بقنبلة "إم كيه-84" الأميركية الشديدة الانفجار ولم تكن هناك حاجة عسكرية لاستخدامها، كما يقول الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي.

وتم تنفيذ الهجوم بقنبلة "إم كيه-84" التي يصل وزنها إلى نحو ألف كيلوغرام (نصفها تقريبا مواد شديدة الانفجار) لاستهداف 3 من قادة المقاومة، كما يزعم جيش الاحتلال. وهو ما نفته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

لكن الفلاحي أكد أن هناك العديد من القنابل التي يمكن استخدامها لاستهداف هؤلاء الثلاثة الذين يتحدث عنهم الاحتلال بعيدا عن هذه القنبلة التي تسمى "المطرقة" بالنظر إلى قوتها التفجيرية.

وأوقعت الغارة التي استهدفت المنطقة الوحيدة الآمنة في خان يونس عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وخلّفت حفرة عميقة يصل عمقها إلى 10 أمتار وعرضها 15 كما تظهر الصور القادمة من المكان.

هجوم مبيّت

وقال الفلاحي إن هناك الكثير من الأمور التي تؤكد وجود نية لاستهداف المدنيين المتكدسين في المنطقة، مشيرًا إلى أن اغتيال الزعيم السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين تم بصاروخ موجه، مما يعني أنه كان ممكنا استخدام 3 صواريخ من هذا النوع لاستهداف الأشخاص المطلوبين.

وينتهك الهجوم قواعد القانون الدولي ويمثل جريمة حرب إسرائيلية أميركية (لأنه تم بسلاح أميركي) برأي الفلاحي لأنه يدخل ضمن سياسة التهجير والإبادة الممنهجة التي يمارسها جيش الاحتلال منذ بدء الحرب في ظل صمت دولي عربي إسلامي كامل.

وأضاف الخبير العسكري "كان بإمكان إسرائيل رصد المقاتلين الثلاثة الذين تتحدث عنهم بعد خروجهم من المنطقة الآمنة طالما أنها رصدت دخولهم إليها، إذا كانت فعلا حريصة على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

كما أشار الفلاحي إلى أن إسرائيل "كان يمكنها الاستفادة من رصد هؤلاء الثلاثة اعتمادًا على آليات جمع المعلومات لمعرفة المكان الذي سيذهبون إليه لأنه ربما كان سيعطيها فرصة توجيه ضربة أكبر من الناحية الإستراتيجية وهو ما يؤكد زيف هذه الرواية".