حماس تطالب وزراء الخارجية العرب بموقف حازم ضد العدوان الإسرائيلي

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، وزراء الخارجية العرب إلى اتخاذ موقف واضح وحازم أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا العدوان يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي بأكمله، وليس فقط للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة وجهها لاجتماع وزراء الخارجية العرب بدورته العادية رقم 162 المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكّر حمدان الوزراء العرب بمخرجات القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالرياض، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل لإيقاف العدوان فورًا، وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عنه، مطالبًا بتنفيذ تلك القرارات بشكل فوري.

وأكد حمدان أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب من وزراء الخارجية العرب التحرك العاجل والضغط على الاحتلال وداعميه لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج ملموسة على الأرض تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني الصامد.

وأشار إلى أهمية فتح المعابر وتقديم المساعدات العاجلة لقطاع غزة من غذاء ودواء ومستلزمات للإيواء، داعيًا الدول العربية إلى التحرك لإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاته الأساسية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها.

وطالب حمدان وزراء الخارجية بإدانة واضحة لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين، والمضي قدمًا في ملاحقة دولة الاحتلال وقادتها قضائيًا وقانونيًا في المحافل الدولية، من أجل ضمان محاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفضح تعنته ومماطلته أمام مقترحات الوسطاء، مؤكدًا أن حماس والمقاومة الفلسطينية وافقت على آخر مقترح قدمه الوسطاء في يوليو/تموز الماضي، لكن الاحتلال أبدى تعنتًا واضحًا في التعامل مع هذه المبادرات.

وأكد القيادي في حماس على ضرورة أن يتخذ اجتماع وزراء الخارجية العرب خطوات جدية لحماية القدس والمقدسات الإسلامية، ومنع الاحتلال من تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة، بما يهدد الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

ودعا حمدان في ختام كلمته، إلى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، "التي تمعن في قتل الشعب الفلسطيني وإبادته بشكل جماعي".