حزب الله ينعى عنصرا وغارة إسرائيلية تصيب 8 بجنوب لبنان

نعى حزب الله -اليوم الثلاثاء- عنصرا قضى بغارة إسرائيلية استهدفت البقاع الغربي شرقي لبنان، في حين أصيب 8 أشخاص بغارة أخرى استهدفت مبنى سكنيا في بلدة النبطية جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي في قوة الرضوان في حزب الله بالغارة التي استهدفت البقاع الغربي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت مقتل شخص وإصابة اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في أثناء مرور سيارة أخرى في صغبين في منطقة البقاع الغربي شرقي البلاد.

وبذلك، ارتفع عدد قتلى حزب الله منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 396.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 6 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفا من 5 طوابق في مدينة النبطية جنوبي البلاد، من دون أنباء عن هوياتهم.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف بـ3 صواريخ محيط بلدة جويا جنوبي البلاد.

وأكدت أن الطيران الإسرائيلي أغار ليلا على بلدة الخيام جنوبي لبنان، بصاروخ لم ينفجر.

وأضافت أن غارات إسرائيلية استهدفت أيضا بلدات الناقورة وأطرافها وحامول وجبل اللبونة وعيتا الشعب جنوبي البلاد، مما أدى إلى أضرار مادية وخسائر في شبكتي المياه والكهرباء.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مباني يستخدمها حزب الله في بلدات عيتا الشعب والخيام والناقورة.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الحدودي الفاصل، مما أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.