الاحتلال يواصل اقتحام مدن بالضفة ويعتقل فلسطينيين

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة اقتحامات جديدة لمدن وبلدات بمحافظات عدة بالضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، عقب مداهمة منازلهم بمخيم الدهيشة في بيت لحم. كما اقتحمت حي رأس خميس في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل وعدة بلدات مجاورة جنوب الضفة، ودهمت عدة منازل. واعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل.

كما دهمت قوات جيش الاحتلال بلدة أرطاس القريبة من مدينة بيت لحم واعتقلت 3 فلسطينيين، واقتحمت أيضا بلدات دير أبو مشعل وبيت ريما، في محافظة رام الله، واعتقلت مواطنين اثنين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اقتحامات لبلدات في محافظات جنين ونابلس شمال الضفة قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

وبالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

أما الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فأسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.