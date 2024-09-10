أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه من "المرجح جدا" أن تكون نيران جنوده قد قتلت المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي إيغي بشكل "غير مباشر وغير مقصود" خلال احتجاج في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي.

وقال الجيش في بيان إن التحقيق في مقتل الناشطة خلص إلى أنه من "المرجح جدا أنها أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود" بنيران جيش الاحتلال "التي لم تكن موجهة إليها بل كانت موجهة إلى المحرض الرئيسي للشغب" خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان قرب نابلس شمالي الضفة.

وتزامنًا مع الإقرار الإسرائيلي، حمّل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل مسؤولية مقتل المتضامنة، معتبرًا أن على الجيش الإسرائيلي القيام بـ"تغيير أساسي" في كيفية تنفيذ عملياته.

وأكد بلينكن أن بلاده ستثير قضية الناشطة على أعلى المستويات مع حليفتها إسرائيل، بعدما اقتصر رد فعلها خلال الأيام الماضية على دعوة تل أبيب للتحقيق.

وقال بلينكن في لندن إن التحقيق وروايات شهود العيان تؤشر بوضوح الى أن "مقتل الناشطة كان غير مبرر"، مشددًا على أن "أحدا لا يجب أن يتعرض لإطلاق النار ويُقتل لمشاركته في احتجاج. ما من أحد يجب أن تتعرض حياته للخطر لمجرد تعبيره عن رأيه بحرية".

وشيّع أهالي نابلس -أمس الاثنين- جثمان عائشة نور إزغي إيغي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب خروج جثمانها من مستشفى رفيديا الحكومي، ونظمت قوات الأمن الفلسطينية موكبا رسميا للتشييع، ومن المنتظر أن ينقل جثمان الفقيدة بعد ذلك إلى تركيا، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية التركية.

وكان الطب الشرعي الفلسطيني أكد أن الناشطة قتلت برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها خلال احتجاج سلمي، بينما دعت عائلتها الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى "إجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطنة أميركية وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المتورطة" بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الأمر.

كما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن بلاده ستواصل ملاحقة إسرائيل على أعلى المستويات وعبر محكمة العدل الدولية أيضا.