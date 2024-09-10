هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بالرد القوي على إيران بعد تقارير تحدثت عن إرسال طهران صواريخ باليستية لروسيا دعمًا لحربها مع أوكرانيا، في حين وصفت إيران هذه الاتهامات بالأخبار المضللة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك القانون الدولي، مؤكدا أن الاتحاد سيرد بقوة على ذلك.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن تصدير إيران الصواريخ الباليستية إلى روسيا يشكل تصعيدا لدعم الحرب على أوكرانيا.

أخبار مضللة

في المقابل، ردت الخارجية الإيرانية على ذلك بالقول إن "نشر أخبار مضللة عن نقل أسلحة إيرانية لبعض الدول يهدف لإخفاء الدعم التسليحي الغربي الواسع للإبادة في قطاع غزة".

وكانت طهران وصفت الاتهامات الغربية بـ"الادعاء المتكرر" بدوافع سياسية لدول غربية. وأكدت أنها لم تكن جزءًا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدعم الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهائه.

وكانت شبكة "سي إن إن" وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركيتان ذكرتا الجمعة الماضي -نقلا عن مصادر دون الكشف عنها- أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.

كما أفادت وكالة رويترز في أغسطس/آب الماضي بأن روسيا تتوقع تسلم شحنة قريبا تضم المئات من صواريخ "فتح-360" الباليستية قصيرة المدى من طهران، وبأن العشرات من العسكريين الروس يجري تدريبهم في إيران على تلك الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.