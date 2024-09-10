اعتقال قياديين بحركة النهضة في تونس

أفاد حزب حركة النهضة بأن قوات من الشرطة التونسية اعتقلت، مساء أمس الاثنين، قيادات محلية للحركة بولاية بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، من بينهم محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام المحلي ببنعروس.

وطالبت الحركة، على صفحتها بمنصة فيسبوك، السلطات بإخلاء سبيلهم وكافة المعتقلين السياسيين، وبالكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين.

واعتبرت الحركة أن ما وصفتها بسياسة الاعتقالات محاولة من السلطة القائمة لتوتير المناخ السياسي والتصعيد ضد القوى السياسية المعارضة، استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.