كشفت إيران اليوم الثلاثاء عزمها ترحيل نحو مليوني مهاجر غير نظامي من البلاد معظمهم من الجارة أفغانستان.

وقال القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان في تصريحات إن السلطات الإيرانية تعتزم اتخاذ إجراءات لترحيل نحو مليوني شخص، لا يحملون صفة إقامة قانونية، وذلك بحلول مارس/آذار المقبل.

وقد احتدمت المناقشة في إيران منذ أشهر بشأن عدد المهاجرين الكبير القادمين من أفغانستان، الذين فروا من بلادهم بعد انسحاب القوات الأميركية وعودة حركة طالبان للسلطة في 2021.

وتحدث وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في حوار تلفزيوني أمس الاثنين عن معاناة الأفغان، قائلا إنهم "أناس مثقفون" ولكنه أضاف أن إيران" لا تستطيع استقبال الكثير للغاية من المهاجرين".

وأضاف "لدينا خطة للتعامل مع هذا الأمر بطريقة منظمة وغير مثيرة للاضطراب، والأولوية هي بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين"، وفق قوله.

وتعد إيران معبرا للاجئين الأفغان الساعين للوصول إلى أوروبا عبر تركيا رغم إعلان السلطات في البلدين اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية.

ويعيش نحو 4.5 ملايين لاجئ أفغاني حاليا في إيران، الكثير منهم بدون تصريح إقامة، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وتعتقد وسائل الإعلام الإيرانية أن العدد غير الرسمي أعلى بكثير.

ويرى مراقبون ومناهضون للهجرة في إيران أنه بسبب دخول العديد من اللاجئين الأفغان بشكل غير شرعي، فإنهم باتوا يشكلون "دولة" في الداخل الإيراني.