إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين واستمرار إغلاقه تجاريا

استؤنفت -صباح اليوم الثلاثاء- حركة المسافرين على "جسر الملك حسين" الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن، وأهابت مديرية الأمن العام في الأردن بالمسافرين "التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيرا لوقتهم وجهدهم".

ويأتي ذلك عقب إغلاق المعبر من الاتجاهين (الأردني والإسرائيلي) لمدة 48 ساعة، إثر مقتل 3 عناصر أمن إسرائيليين عند المعبر على يد سائق شاحنة أردني يدعى ماهر جازي، من محافظة معان جنوب المملكة.

وشهد الجسر منذ افتتاحه صباح اليوم اكتظاظا كبيرا بمسافرين كانوا علقوا خلال اليومين الماضيين في الأردن. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر قولها إن معبر الكرامة يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.

وأشارت المصادر إلى أن المعبر سيكون متاحا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقا أمام دخول الشاحنات التجارية.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "إن سلطة المطارات أعادت فتح معبر اللنبي أمام حركة المسافرين، دون حركة البضائع".

ويطلق على الجانب الذي وقعت فيه العملية "معبر اللنبي" وفق التسمية الإسرائيلية، وهو يتوسط المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأردني، المسمى "جسر الملك حسين"، والجانب الفلسطيني المسمى "معبر الكرامة".

ومساء أمس الاثنين، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني فتح معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة أمام حركة السفر.

وقال العقيد عامر السرطاوي المتحدث باسم المديرية التي تتبع وزارة الداخلية الأردنية -في بيان تلقت الأناضول نسخة منه أمس- "سيفتح جسر الملك حسين غدا الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحا (05:00 توقيت غرينتش)، مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن".