مصادر إسرائيلية: 4 من الأسرى الذي عادوا جثثا كان يمكن إنقاذهم

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر تأكيدها أن 4 أسرى من الـ6 الذين انتشلت جثثهم صباح اليوم الأحد من قطاع غزة كان يفترض إطلاقهم في أولى مراحل صفقة التبادل المنتظرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوردت الهيئة نقلا عن مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي قوله إنه كان بالإمكان إعادة الأسرى وهم على قيد الحياة من خلال صفقة تبادل في أولى المراحل إذا ما تمت، مشيرة إلى أن إمكانية إنقاذهم باتت ضائعة.

يأتي ذلك في وقت بثت فيه كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم رسالة مصورة أقرت فيها أن الأسرى الذين قتلوا كانوا بالفعل أحياء وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة التي يجري التباحث بشأنها منذ أشهر لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وحمّلت القسام نتنياهو مسؤولية الأسرى الستة، وقالت في رسالة موجهة للمجتمع الإسرائيلي إنه "اختار محور فيلادلفيا على حساب تحرير أسراكم"، واستهجنت اعتبار استعادة الأسرى جثثا هامدة إنجازا كبيرا، وتساءلت "أي بطولة هذه؟ وأنتم تسترجعونهم بعدما قتلتموهم عمدا".

ويأتي هذا ضمن انتقادات إسرائيلية واسعة ودعوات للإضراب مع تصاعد الغضب ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن أعلن جيش الاحتلال العثور على جثث 6 محتجزين داخل نفق بقطاع غزة، وذهب بعض معارضي نتنياهو إلى القول إنه "سيؤخر صفقة الأسرى حتى يموت الجميع".