ولي العهد السعودي يبحث الملف الفلسطيني مع السيسي وأردوغان

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ولي العهد بحث هاتفيا مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة بذل كافة الجهود عربيا وإسلاميا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

سمو #ولي_العهد يؤكد في اتصال هاتفي بفخامة الرئيس التركي حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد… pic.twitter.com/pcD85rBfcY — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 1, 2024

ونقلت الوكالة تأكيد ولي العهد -في اتصال هاتفي بالرئيس التركي- حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال عملياته في مناطق الضفة الغربية، ومواصلة اقتحاماته لمدينة جنين ومخيمها منذ منتصف ليل الثلاثاء الماضي، بإطلاقه عملية عسكرية تعدّ الأوسع منذ عام 2002، مخلفا شهداء وجرحى ودمارا واسعا بالبنية التحتية.

ويترافق هذا مع مواصلته حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.