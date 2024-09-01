صدور التقرير النهائي بشأن سقوط طائرة الرئيس الإيراني ومقتله

نقل التلفزيون الإيراني الأحد أن الجهات المختصة أصدرت تقريرها النهائي بشأن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في سقوط مروحيتهم في منطقة جبلية في 19 مايو/أيار الماضي.

ويأتي التقرير بعد أشهر من التحقيق في ظروف سقوط المروحية الرئاسية أثناء عودة الرئيس والوفد المرافق له من زيارة عمل قصيرة إلى أذربيجان المجاورة.

وذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن تقريرا نهائيا للتحقيق في وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي أظهر أن الطائرة المروحية التي كانت تقله سقطت بسبب ظروف جوية معقدة.

ونقلت وكالة تسنيم عن التقرير النهائي "مروحية الرئيس الإيراني الراحل سقطت بسبب الظروف الجوية بالمنطقة وارتطمت بالجبل".

وكان رئيسي يومها في طريقه للعاصمة طهران بعد تدشين سد "قيز قلعه سي" المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين، بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وإلى جانب الرئيس الإيراني، كانت المروحية تقل وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين وقد لقوا حتفهم جميعا.