واشنطن بوست: هذا المستشار سيقرر مع هاريس سياسة أميركا تجاه إسرائيل

قالت صحيفة واشنطن بوست إن فيل غوردون مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قد يضطلع بدور رئيسي في مراجعة السياسة الأميركية تجاه إسرائيل إذا فازت هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن هاريس -المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة- قد تجري مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن من المتوقع أن تعين هاريس معاونها غوردون مستشارا للأمن القومي إذا فازت بالسباق نحو البيت الأبيض أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوردون كان يخشى -حتى قبل أن يبدأ الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023- ألا تكون الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية ناجحة، وكذلك أجزاء رئيسية من التحركات الأميركية.

ويخشى غوردون أن يكون السبيل الوحيد لتحقق إسرائيل هدفها بتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو تدمير قطاع غزة بأكمله بكل ما يسببه ذلك من مأساة إنسانية، وذلك وفقا لما ذكره شخص مقرب منه لواشنطن بوست.

وأضاف المصدر نفسه أن غوردون لم يقتنع بأن في مقدور الولايات المتحدة التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن تعامل معه خلال محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل 10 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن هاريس تحدثت بقوة ووضوح أكثر عن الحاجة إلى دولة فلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.