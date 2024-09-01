إضراب شامل بإسرائيل و100 ألف متظاهر يطالبون بصفقة فورية

أعلنت أكبر منظمة نقابية في إسرائيل اليوم الأحد شن إضراب شامل لكل المرافق الاقتصادية في إسرائيل بدءا من يوم غد الاثنين، في جين توافد أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب وسط إغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع بإسرائيل.

وفي أول رد فعل على الأسرى الستة الذين عثر على جثثهم في نفق برفح جنوب قطاع غزة صباح اليومن قال رئيس نقابة العمال "الهستدروت" أرنون بار ديفيد إن الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل صفقة التبادل مع المقاومة، وهي التي أدت لاستقبال جثث بدل الأسرى، ولذلك فإن الاقتصاد يجب أن يتوقف في إسرائيل، في إشارة إلى تصعيد النقابة في وجه الحكومة.

وأشار إلى أنه بدل استعادة الأسرى فإن الإسرائيليين يتلقون المزيد من الجثث، ودعا المجتمع والمنظمات ومختلف الهيئات في إسرائيل للانضمام إلى الاحتجاجات وتوسيعها بدءا من الليلة.

وأفادت نقابة هستدروت بأن إضراب يوم غد سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس. وأضافت أن الإضراب سيشمل أيضا وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم، ومطار بن غوريون وشركات الطيران الرئيسية.

كما قالت صحيفة معاريف أن بلديات 3 مدن كبرى هي غفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا الاثنين.

ووصف منتدى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة قرار نقابة العمال الهستدروت بالأخلاقي وبأنه يظهر قيادة حقيقية. وفي القدس ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن متظاهرين أغلقوا جسر الأوتار عند مدخل القدس وأن قوات الشرطة بدأت في تفريقهم.

في المقابلن نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الإضراب غير قانوني، ومن سيشارك فيه لن يحصل على أجره.

في الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب وإغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع في إسرائيل.

وقالت مراسلة الجزيرة من جهتها إن آلاف الإسرائيليين توافدوا إلى مجمع المقار الحكومية في تل أبيب والقدس للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

كما تجمع متظاهرون إسرائيليون أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنديدا بما وصفوه بتخلي الحكومة عن الأسرى، وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وفي تل أبيب، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عائلات أسرى إسرائيليين أغلقت محور أيالون الرئيسي بعد توافد آلاف الإسرائيليين إلى منطقة ميدان الرهائن، ووزارة الدفاع، للانضمام إلى المظاهرات التي دعت إليها عائلات الأسرى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأحد استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في حين أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم.