شهداء بقصف مكثف على قطاع غزة وعملية للمقاومة برفح

نفذ الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة أسفر عن شهداء، وذلك بعد يوم شهد مجازر بحق المدنيين، في حين نفذت المقاومة عملية مشتركة في رفح.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف استهدف فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما طفلة، وأصيب 6 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة غزة.

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال في قصف طائرات الاحتلال لأرض مجاورة لمبنى المختبر في مستشفى المعمداني بمدينة غزة

pic.twitter.com/VQLRj43muu — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 1, 2024

وفي مدينة غزة أيضا، نفذ الطيران الحربي غارات جوية رافقها قصف مدفعي على الأحياء الجنوبية للمدينة على غرار حي الزيتون وحي تل الهوى، كما استهدفت الزوارق الحربية المناطق الغربية لمدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج.

وشمل القصف مناطق أخرى وسط القطاع بينها شارع صلاح الدين مقابل مدخل بلدة الزوايدة جنوب غربي مخيم المغازي.

وفي وقت مبكر اليوم، شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في منطقة التوبة بمخيم جباليا أسفرت عن 3 شهداء.

وبالتزامن مع الغارات الجوية التي وصفتها مصادر فلسطينية بالعنيفة، نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا مكثفا على مناطق عدة شمالي القطاع.

قصف ونسف مبان

تعرضت مدينتا خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة لقصف جوي ومدفعي.

واستهدفت غارات إسرائيلية وقصف مدفعي بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس، كما تعرض وسط المدينة للقصف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت قبل أيام من بعض أحياء خان يونس مخلفة دمارا كبيرا، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت 3 أسابيع.

كذلك تعرضت مناطق غربي رفح لغارات جوية وقصف مدفعي، وبالتوازي تستمر الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في عدد من أحياء المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف -صباح اليوم- مباني سكنية غربي مدينة رفح.

وكان أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا أمس السبت جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية.

وشهد أمس مجزرة في مخيم النصيرات أسفرت عن 9 شهداء، كما استشهد 3 وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مبنى المختبر في مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

عملية مشتركة

في التطورات العسكرية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، عن عملية مشتركة استهدفت جرافة إسرائيلية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس إصابة جندي بجروح خطرة في معارك غزة.

وتخوض المقاومة اشتباكات مع القوات المتوغلة في رفح وخان يونس، وكذلك في الأحياء الجنوبية لمدينة غزة ومناطق وسط القطاع.

وحتى الآن، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل نحو 340 من جنوده وإصابة أكثر من 2200 منذ بدء الاجتياح البري لغزة.