شاهد.. آلية إسرائيلية تدهس جثمان مسن فلسطيني بجنين

أظهرت صور تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي -اليوم الأحد- دهس آلية عسكرية إسرائيلية جثمان مسن فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية مساء الجمعة الماضي.

ووفق مراسل الجزيرة محمد الأطرش، فقد استطاع سكان جنين نشر مقطع فيديو يظهر دهس آليات الاحتلال رجلا ثمانينيا، بعد 3 أيام على الواقعة بسبب انقطاع شبكة الإنترنت.

وأوضح الأطرش أن المسن الفلسطيني يعاني مشكلة في السمع، وكان جنود الاحتلال طلبوا منه التوقف، لكنه لم يسمعهم، فأطلقوا عليه وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سقط أرضا وتُرك ينزف حتى تقدمت الآليات العسكرية لدهسه.

ولفت إلى أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى جثمان الشهيد، بسبب فرض الاحتلال حصارا مطبقا على منطقة الحارة الشرقية لمدينة جنين.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية، لا سيما في جنين، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليته الموسعة في المنطقة لليوم الخامس تواليا.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ عمليته الموسعة في الضفة الغربية فجر الأربعاء الماضي تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.