حماس تصدر بيانا بشأن إعلان إسرائيل استعادة جثث 6 أسرى

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا في غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق في القطاع.

وقالت حماس في بيان إنها تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي، مؤكدة أن على الرئيس الأميركي جو بايدن "إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو".

كيف تتحدث الأوساط الإسرائيلية والأمريكية بشأن العثور على جثث الأسرى الستة من قطاع #غزة واحد منهم أمريكي؟ التفاصيل مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري ومحمد البقالي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Mas3vFgb2i — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 1, 2024

تعثر المفاوضات

وأضافت حماس أن تهديدات نتنياهو باستهداف قادة المقاومة "تؤكد عمق الأزمة التي يعيشها وحالة العجز التي يواجهها كيانه"، وحمّلته والإدارة الأميركية المنحازة له مسؤولية تعثر مفاوضات وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى.

وأكدت الحركة أن محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحمل المسؤولية، وذلك بعد مزاعمه بأن "إسرائيل وافقت في 27 مايو (أيار) الماضي على صفقة لتحرير المخطوفين بدعم كامل من الولايات المتحدة، لكن حماس رفضت".