جنرال احتياط إسرائيلي: هل هذا الجيش الذي سأجند فيه أحفادي؟

هاجم الرئيس السابق لقسم العمليات في الجيش الإسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو على وقع أخبار استعادة جيش الاحتلال 6 من الأسرى جثثا هامدة من قطاع غزة، متسائلا بشأن تجنيد أحفاده في "الجيش الذي سيتخلى عنهم".

ولم يتمالك الجنرال احتياط يسرائيل زيف نفسه عن البكاء، خلال مقابلة أجرتها معه القناة الـ12 الخاصة -ونقلت صحيفة معاريف العبرية ملخصا عنها- قائلا "هذا صباح فظيع.. ترون وجوه هؤلاء الذين كانوا على قيد الحياة حتى يوم أو يومين".

وأضاف "في السابع من أكتوبر كان هناك فشل رهيب، ويمكن تفسيره بطريقة أو بأخرى، ولكن ما التفسيرات التي يمكن أن تسوّغ الفشل الذي يجري اليوم، بعد أن كانت مؤسسة الجيش بأكملها ووزير الدفاع يقولان بوضوح لأكثر من شهر إن استمرار الحرب في الوقت الحالي يعرض حياة المختطفين للخطر؟".

كيف تتحدث الأوساط الإسرائيلية والأمريكية بشأن العثور على جثث الأسرى الستة من قطاع #غزة واحد منهم أمريكي؟ التفاصيل مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري ومحمد البقالي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Mas3vFgb2i — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 1, 2024

وتنقل الصحيفة عن المسؤول العسكري السابق أن "هناك أزمة خطيرة للغاية. لقد تم كسر المحرمات هنا، محرمات الثقة الأساسية بين المواطن والجندي والدولة.. ما الذي يجب أن يفكر فيه جندي أو طيار بموقف حكومته عندما يتم إرساله غدا لمهاجمة إيران أو في عمق سوريا وتسقط طائرته".

وأضاف "هل ستتخذ هذه الحكومة الأعذار حتى لا تعيده إلى المنزل؟! أين ثقة كل واحد منا كمواطنين في حكومة تتخذ بوعي قرارا غير أخلاقي وغير مسؤول؟ إنه أمر فظيع".

كما انتقد الجنرال احتياط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا "إذا كان هناك من ثقة في هذه الحكومة، فقد تلاشت هذا الصباح. ليس لهذه الحكومة الحق في الاستمرار في الوجود واتخاذ القرارات التي كانت بالفعل إشكالية للغاية من الناحية المهنية. لا توجد إستراتيجية، لكن في النهاية تقول إن هناك أسرى نريد تحريرهم.. لقد ثبت هذا الصباح أنهم لم يعودوا موجودين".

"حكومة غير أخلاقية"

وفيما يتعلق بمسألة محور فيلادلفيا، قال زيف: "هل تعتقد حقا أننا يجب أن نشرح لنتنياهو أن الأعذار التي تسوقها الحكومة للاستمرار في المحور ليست حقيقية"، وقال "لقد علقوا علما مزعجا (علم إسرائيل) على طريق ترابي (يقصد محور فيلادلفيا)، رئيس الوزراء يكذب على الجمهور وهو يعرف ذلك.

واستشهد زيف بشهادة سابقة من الجنرال المتقاعد إسحاق بريك حينما قال إن نتنياهو أخبره صراحة أن الاستمرار في احتلال المحور لا يعني شيئا. "رئيس الوزراء يعرف ذلك".

وزاد الجنرال احتياط يسرائيل زيف في هجومه على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، مؤكدا أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في حكومة "غير أخلاقية ورئيس وزراء غير أخلاقي" لا تتماشى اعتباراتهما مع قيادة هذا الشعب".

وختم المسؤول المتقاعد المقابلة بالقول "إنها ليست مجرد مشكلة لعائلات المختطفين، إنها مشكلتي. أحتاج إلى تجنيد أحفادي قريبا. ما الجيش الذي سأجندهم فيه؟ الجيش الذي سيتخلى عنهم؟ يجب على إسرائيل هذا الصباح أن تعيد حساباتها.. لقد تم كسر قواعد اللعبة هنا".

وتتعالى أصوات قادة عسكرين سابقين في إسرائيل تهاجم حكومة نتنياهو وطريقة إدارة الحرب في قطاع غزة والمفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل تعيد الأسرى من غزة، ويبرز اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقدمة تلك الأصوات.

فقد قال بريك -في مقال نشرته له صحيفة معاريف العبرية الثلاثاء الماضي إن الجيش الإسرائيلي فشل في قطاع غزة وتحول إلى أشلاء، محذرا من أن انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار سيقود تل أبيب إلى الهاوية.

كما حذر في وقت سابق الشهر الماضي -في مقال نشره بصحيفة هآرتس- من أن إسرائيل ستنهار في غضون عام واحد إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حركة حماس وحزب الله اللبناني.

واليوم، تصاعد حجم الغضب وحدة الانتقادات في إسرائيل ضد نتنياهو عقب إعلان جيش الاحتلال العثور على جثث 6 محتجزين داخل نفق بقطاع غزة، وذهب بعض معارضيه إلى القول إنه "سيؤخر صفقة الأسرى حتى يموت الجميع".