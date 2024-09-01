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القناة 12 الإسرائيلية: إصابة عدة أشخاص إثر سقوط صاروخ في قرية يوفال بالجليل الأعلى

1/9/2024-|آخر تحديث: 1/9/202404:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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