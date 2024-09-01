الفلاحي: عملية الخليل نوعية وتم التخطيط لها بشكل جيد

وصف الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية بأنها نوعية، وتم التخطيط لها بشكل جيد.

وقال إن المنفذين تدارسوا العملية، واستندوا إلى معلومات استخباراتية دقيقة في التنفيذ والانسحاب إلى جهة آمنة.

وقتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد في هجوم مسلح على سيارة عند حاجز ترقوميا غربي الخليل، وقالت إذاعة كان الإسرائيلية إن المنفذين أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا.

وجاء هجوم ترقوميا بعد يومين من العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بينهم قائد لواء عتصيون.

وأكد العقيد الفلاحي -في تعليقه على عملية الخليل- أن المعركة فرضت على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على المنطقة لليوم الخامس.

ولفت إلى أن فصائل المقاومة لو أرادت أن تفتح جبهة الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول لكانت فعلت ذلك.

ويثير توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الكثير من علامات الاستفهام، وفق العقيد الفلاحي، الذي يربط التوقيت بالمشروع الإسرائيلي الهادف -وفق قوله- إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وفرض واقع جديد يعيق إقامة الدولة الفلسطينية.