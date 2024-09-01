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الخارجية السودانية: التعاون الإسلامي صنف الدعم السريع "كقوة متمردة"

FILE - Sudanese soldiers from the Rapid Support Forces unit, led by Gen. Mohammed Hamdan Dagalo, the deputy head of the military council, secure the area where Dagalo attends a military-backed tribe's rally, in the East Nile province, Sudan, on June 22, 2019. The U.N. Security Council adopted a resolution Thursday, June 13, 2024, demanding that Sudan’s paramilitary force halt its siege of the only capital in the vast western region of Darfur that it doesn’t control where more than a million people are reportedly trapped. The resolution, which was approved by a vote of 14-0 with Russia abstaining, expresses “grave concern” at the spreading violence and credible reports that the paramilitary Rapid Support Forces are carrying out “ethnically motivated violence” in El Fasher
الخارجية السودانية قالت إن القرار يعكس تزايد الوعي الدولي والإقليمي بحقيقة الدعم السريع (أسوشيتد برس)
1/9/2024

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن منظمة التعاون الإسلامي اعتمدت -ولأول مرة- وصف قوات الدعم السريع بـ"القوة المتمردة"، في قرار رسمي صادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته الخمسين، التي عقدت في ياوندي بالكاميرون يومي 29 و30 أغسطس/آب الماضي.

وأكد القرار، وفقا لبيان الخارجية السودانية، تضامن المنظمة الكامل مع السودان في مواجهة النزاع المسلح المستمر منذ أبريل/نيسان 2023، مشددا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه.

كما أشار القرار إلى أن منبر جدة يعتبر الأساس لأي عملية تفاوض، ودعا إلى تنفيذ جميع بنوده ومخرجاته. وأكد أن "هذا التطور يعكس تزايد الوعي الدولي والإقليمي بحقيقة قوات الدعم السريع كقوة متمردة وإرهابية"، وفق تعبير البيان.

ورحب وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض علي بقرار المنظمة، معتبرا أنه انتصار للدبلوماسية السودانية وخطوة مهمة نحو تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية".

وأكد على التزام السودان بمضاعفة جهوده على الصعيد الدولي لكشف جرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وذلك بهدف تحقيق اعتراف دولي شامل بهذه القوات بوصفها "جماعة إرهابية".

وتعهد وزير الخارجية بمواصلة الجهود على الصعيد الخارجي وفي جميع المنابر الدولية والإقليمية لكشف جرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بهدف تصنيفها كمنظمة إرهابية.

ويشكل هذا القرار "خطوة هامة نحو تعزيز الموقف السوداني الدولي ويوفر دعما إضافيا للجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية للتعامل مع النزاع وإيجاد حل دائم للأزمة"، وفقا للبيان نفسه.

يشار إلى أن السودان يشهد منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

المصدر : وكالات

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