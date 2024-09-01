الاحتلال يعلن العثور على جثث بغزة ويدعو جمهوره لتجنب الشائعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على عدد من الجثث في قطاع غزة، من دون توضيح هوية أصحابها، داعيا الإسرائيليين إلى "الامتناع عن نشر الشائعات".

وقال الجيش في بيان نشره ليل السبت: "عثرت القوات على عدة جثث خلال القتال في غزة".

وأضاف: "في هذه المرحلة لا تزال القوات تنشط بالمنطقة وتنفذ عملية انتشال لهذه الجثث وتفحص هويتها"، وأشار إلى أن هذه الإجراءات يتوقع أن تستغرق عدة ساعات.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مكان العثور على هذه الجثث داخل غزة وعددها.

بيد أن القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن الجيش ربما عثر على 6 جثث لأسرى إسرائيليين في القطاع.

من ناحية أخرى، نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليل السبت رسالة عبر منصة تليغرام بعنوان "الثمن واحد" أعادت فيها التذكير بتصريحات سابقة للناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري للحركة أبو عبيدة قال فيها إن "الثمن الذي ستأخذه المقاومة مقابل 5 أسرى هو نفس الثمن مقابل جميع الأسرى".

وتقول إسرائيل إنه ما زال هناك 107 أسرى في غزة، بينهم عدد من القتلى.

لكن حماس قالت في بيانات سابقة إن العشرات من هؤلاء الأسرى قتلوا جراء القصف الإسرائيلي في أنحاء القطاع خلال الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا.

ومع كل إعلان عن استعادة الجيش الإسرائيلي جثث أسرى من غزة، تتصاعد الاحتجاجات في إسرائيل والاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.