إنفوغراف.. 330 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدر المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان إحصائية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 331 يوما.

وبيّنت إحصائية المرصد الأورمتوسطي أن 49 ألفا و32 فلسطينيا استشهدوا، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، و94 ألفا و100 أصيبوا بجراح جراء العدوان.

وأوضحت الإحصائية التي تغطي الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 أغسطس/آب 2024، أن ما لا يقل عن 3600 فلسطينيا اعتقلوا أو اختفوا قسريا من غزة خلال الحرب.

وأشارت إلى أن 10% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون إما قتلوا وإما جرحوا وإما فقدوا وإما اعتقلوا.

وعن الأوضاع الإنسانية، أشارت الإحصائية إلى 90% من سكان قطاع غزة نزحوا قسريا جراء القصف وأوامر التهجير الإسرائيلية.

كما أكدت أن 97% من سكان القطاع يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد توفي حوالي 100 فلسطيني، بينهم 42 طفلا، بسبب سوء التغذية الشديد.