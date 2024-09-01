أوكرانيا تشكو صعوبة المواجهة مع روسيا وتنشد دعم حلفائها للتوغل في عمقها

أقر الجيش الأوكراني بصعوبة مواجهة الهجوم الروسي شرقي البلاد في وقت ناشد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين تقديم أقصى ما لديهم من دعم عسكري للتوغل في العمق الروسي.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي -اليوم الأحد- إن الوضع "صعب" في مواجهة الهجوم الروسي الرئيسي الذي يتركز في شرق أوكرانيا، واستدرك قائلا "لكن جميع القرارات اللازمة يجري اتخاذها".

ولم يشر سيرسكي إشارة محددة إلى موقع الهجوم الروسي الرئيسي، لكن في وقت سابق قال هو وزيلينسكي إن القوات الروسية تستهدف مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الإستراتيجية.

وذكر سيرسكي عبر تليغرام أن "الوضع صعب في مواجهة الهجوم الرئيسي للعدو، لكن يجري اتخاذ جميع القرارات اللازمة على كل المستويات دون تأخير".

وصرح سيرسكي الأسبوع الماضي بأنه أمضى أياما على الجبهة الشرقية بالقرب من بوكروفسك، ووصف القتال هناك بأنه "صعب للغاية".

وتستمر روسيا، التي استولت على مساحات واسعة من شرق أوكرانيا منذ أن شنت غزوها الشامل في فبراير/شباط 2022، في التقدم ببطء هناك خلال قتال عنيف.

وتتواصل المكاسب منذ وقوع توغل أوكراني مباغت في منطقة كورسك غربي روسيا في 6 أغسطس/آب الماضي يهدف على ما يبدو لتشتيت الموارد الروسية وتعزيز موقف كييف في أي مفاوضات في المستقبل.

زيلينسكي يضغط

من جهته، زاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغوط على الولايات المتحدة للسماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية، بعد أن التقى ممثلوه مسؤولين أميركيين كبارا في واشنطن أمس السبت.

وفي خطابه المسائي المصور أمس، قال زيلينسكي إن "القنابل الجوية الروسية الموجهة قتلت 6 أشخاص وأصابت 97 في خاركيف أول أمس الجمعة، مع مزيد من الهجمات السبت. ولا يمكن تجنب هذه الهجمات إلا بضرب المطارات العسكرية الروسية وقواعدها والخدمات اللوجستية للإرهاب الروسي".

وأضاف "نتحدث عن هذا كل يوم مع شركائنا. ونحن نقنع، ونقدم الحجج"، معتبرا أن تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة سيكون "خطوة قوية لإجبار روسيا على السعي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل".

وناشد الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديم مزيد من الدعم العسكري لبلاده، قائلا "نحن بحاجة إلى القدرات لحماية أوكرانيا والأوكرانيين حقا وبشكل كامل، نحن بحاجة إلى الأذونات لكل من القدرات البعيدة المدى وقذائفكم وصواريخكم البعيدة المدى".

ومن دون تقديم أي تفاصيل في خطابه المسائي اليومي المعتاد، قال الرئيس الأوكراني إن ممثليه "قدموا كل التفاصيل اللازمة" لشركاء أوكرانيا.

أما وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الذي أمضى اليومين الماضيين في واشنطن للقاء مسؤولين وخبراء أميركيين، فقال في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" إن كييف أظهرت أن المطارات الروسية المستخدمة لضرب المدن الأوكرانية كانت "في نطاق الضربات العميقة".

وأضاف الوزير الأوكراني "أوضحنا نوع القدرات التي نحتاجها لحماية المواطنين من الإرهاب الروسي الذي يسببه لنا الروس، لذلك آمل أن نجد آذانا مصغية وأن نحظى بالاستماع إلينا".

ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي نداء مماثلا شخصيا الشهر المقبل، عندما يقدم خطة للنصر للرئيس جو بايدن مع اقتراب نهاية فترة وجوده في المكتب البيضاوي، ويحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيردينكو التي ترأست وفد كييف الزائر لواشنطن، في منشور على منصة إكس، إنها ناقشت الخطوات اللازمة لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا.

وأوضحت أن من بين الخطوات التي نوقشت "مساهمة كبيرة من خلال حزمة تمويل قطاع الطاقة بقيمة 800 مليون دولار، التي أعلن عنها في يونيو/حزيران الماضي"، مضيفة أن الضربات الجوية الروسية أثرت على أكثر من نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

يذكر أن واشنطن قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها حدّت من استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود.