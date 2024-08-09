وول ستريت: وفاة 60 أسيرا فلسطينيا بمعتقلات إسرائيلية

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال وفاة عشرات الأسرى الفلسطينيين أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول والثاني من يوليو/تموز الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أن 44 أسيرا توفوا في معتقلات لجيش الاحتلال إلى جانب 16 وفاة إضافية في السجون التي تدار بشكل منفصل عن المرافق العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) حذر من أن ظروف احتجاز الفلسطينيين قد تنتهك اتفاقية أممية ضد التعذيب.

وأفادت تقارير حقوقية بتردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحديدا في معسكر سدي تيمان، حيث شهدت عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، وهو ما أودى بحياة عشرات منهم.

وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية -في التماس قدمته إلى المحكمة العليا منذ مايو/أيار الماضي- بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي في الأشهر الماضية آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.