هجوم بمسيرة يستهدف سفينة تجارية قبالة اليمن

ذكرت شركة متخصصة في الأمن البحري أن مسيرة أصابت سفينة تجارية في وقت مبكر اليوم الجمعة قبالة سواحل اليمن، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض ناقلة نفط لهجوم في المنطقة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أمس الخميس أن ربان ناقلة للنفط الخام تدعى دلتا بلو أبلغ عن تعرضها لهجوم مزدوج قبالة اليمن.

ووفقا للهيئة، وقع الهجوم الأول بزورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني. وانفجر صاروخ آخر بعد ساعات على مقربة من الناقلة.

وقالت الهيئة إن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا، وطاقمها بخير وإنها تبحر نحو ميناء الرسو التالي.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على مسارات الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 300 يوم وخلّف أكثر من 39 ألف شهيد.

وأثارت هجمات الحوثيين ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى اضطراب التجارة العالمية بعدما حوّل ملاك السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.