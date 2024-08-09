هجوم أوكراني واسع بالمُسيرات وروسيا تجلي سكان 4 قرى وتعلن الطوارئ

أعلنت السلطات الروسية تعرض منطقة ليبيتسك الروسية البعيدة من الحدود مع أوكرانيا لهجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية، مما ألحق أضرارا بقاعدة جوية عسكرية ومحطة لتوليد الكهرباء، كما تعرضت منطقة بيلغورود الحدودية ومدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم لهجمات بالمُسيرات أيضا.

وقال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية إيغور أرتامونوف -في تدوينة عبر تطبيق تلغرام- إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ صباح اليوم الجمعة في المنطقة الواقعة بغرب البلاد، وأجلت سكان 4 قرى تقع بعضها قرب قاعدة جوية على مشارف المدينة.

وقال أرتامونوف إن الهجوم الأوكراني الواسع بالمُسيرات نجمت عنه انفجارات وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

وقالت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان الرسميتان إن النيران اشتعلت في قاعدة جوية عسكرية في ليبيتسك التي تبعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، بعد تعرضها للهجوم الأوكراني ليلة أمس الخميس.

ونقلت الوكالتان عن الوزارة الإقليمية لحالات الطوارئ أن "حريقا اندلع في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك"، من دون ذكر الأسباب التي أدت لاندلاعه.

هجمات أخرى

يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه منطقة بيلغورود الروسية، التي تقع قرب الحدود الأوكرانية، لهجوم بالمُسيرات الأوكرانية.

وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 29 مُسيرة، مؤكدا أن الهجوم خلف أضرارا مادية، لكنه لم يوقع جرحى أو خسائر في الأرواح.

كما قال حاكم مدينة سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، إن مدينته تعرضت لهجمات بمُسيّرات أوكرانية جوية وبحرية.

ومنذ الثلاثاء الماضي، تشهد منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا توغلا كبيرا للجيش الأوكراني يشارك فيه أكثر من ألف جندي وعشرات المركبات العسكرية المدرعة، وفقا لهيئة الأركان العامة الروسية التي قالت إنها تقوم بكل ما في وسعها لصده.

زيلينسكي يعلق

وفي أول تعليق له على توغل قواته في منطقة كورسك الحدودية الروسية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "روسيا جلبت الحرب إلى أراضينا، ويجب أن تشعر بما فعلته".

وأضاف زيلينسكي أن بلاده تسعى لتحقيق أهدافها في أسرع وقت ممكن للتوصل لسلام وفق شروط عادلة، مؤكدا أن ذلك سيحدث لا محالة.

من جهته، أشار ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، عبر تلغرام، إلى رد الفعل الدولي على الهجوم الأوكراني البري في منطقة كورسك، واصفا الرد بأنه هادئ ومتوازن وموضوعي ويستند للقانون الدولي والمبادئ التي تحكم الحروب الدفاعية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس الخميس أنه يعتقد أن التوغل الأوكراني جزء من "الحرب الدفاعية المشروعة" للبلاد، حسبما صرح متحدث باسم التكتل في بروكسل.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أوكرانيا "لديها الحق في الدفاع عن نفسها" ضد روسيا، ويشمل ذلك الحق في "ضرب العدو على أراضيه".