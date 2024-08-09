كمائن للمقاومة ومعارك بخان يونس والاحتلال يقر بخسائره

تتواصل المعارك الضارية منذ أمس الخميس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف خلّف عشرات الشهداء والمصابين.

وفي حين نصبت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كمينا لقوات الاحتلال في رفح، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 12 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي عادت الليلة الماضية إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء الحرب.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس، إن "قوات من الفرقة 98 بدأت عملية هجومية في منطقة خان يونس"، وزعم تلقي الجيش "معلومات استخبارية عن وجود بنى إرهابية في المنطقة"، على حد قوله.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفًا متقطعا خلف مدارس بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، لإجبار سكان تلك المنطقة على النزوح تحت النيران والغارات الإسرائيلية.

وسبق أن نفذ الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدة هجمات مدمرة على خان يونس، منها مناطق زعم سابقا أنها "آمنة" بالمدينة، مما خلف مئات الشهداء والجرحى ودمارا واسعا.

أما في رفح (أقصى جنوب)؛ فقد نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في محيط مدرسة الفردوس بحي تل السلطان غرب المدينة.

وفي الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل عملياته في محور نتساريم بمدينة غزة وفي مدينة رفح.

أما في مدينة غزة، فشهدت المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفا مدفعيا إسرائيليا تركز في محيط مسجد علي بن أبي طالب.

كذلك أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في محيط محور نتساريم، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المنازل والأراضي الزراعية شمال مخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق البوارج الحربية قذائفها.

وذكر شهود عيان للأناضول أن المروحيات الإسرائيلية وطائرات "الكواد كابتر" المسيرة "تطلق النار بشكل مكثف وسط وشرق دير البلح (وسط)، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في عموم أجواء المدينة".

هجمات المقاومة

في المقابل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت بصواريخ "107"، مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتساريم.

وقد دوّت صفارات الإنذار في عسقلان وزيكيم، كما أكد الجيش الاسرائيلي أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق باتجاه غلاف غزة.

وفي مدينة رفح، قالت كتائب القسام إن مقاتليها في حي تل السلطان غرب المدينة، استهدفوا مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية من 9 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات من طراز "تي بي جي" وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ورُصد هبوط مروحيات للإجلاء.

ومساء الخميس، حصلت الجزيرة على مشاهد توثق كمين "الفراحين 2" الذي قالت كتائب القسام إنها نفذته يوم الاثنين الماضي حيث فجرت عبوة في قوة إسرائيلية راجلة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

مجازر متواصلة

وبالتزامن مع المعارك الضارية، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 23 وإصابة العشرات اليوم الجمعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المواصي والتحلية بخان يونس.

وأضاف المراسل أن 18 فلسطينيا أصيبوا بجروح في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم البلوك رقم 4 شرق حمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدا أن من بين الجرحى طفلا رضيعا يبلغ من العمر 4 أشهر أصيب بجروح بليغة نتيجة القصف.

ومن جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي على بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقد شُيعت من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثامين 4 شهداء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إصابات إسرائيلية

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم ضابط من لواء نحال أصيب بجراح خطيرة.

وتشير حصيلة الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 689 ضابطا وجنديا، أما عدد الجرحى فارتفع إلى 4284 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب. فيما لا يزال 213 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال يتلقون العلاج في المستشفيات.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.