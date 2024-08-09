قتلى وجرحى معظمهم أطفال في قصف شرقي سوريا

قتل 11 مدنيا بينهم 5 أطفال من 3 عائلات وأصيب آخرون -اليوم الجمعة- جراء قصف مدفعي على بلدتين في ريف دير الزور شرقي سوريا، تقعان تحت سيطرة ما تسمى قوات "سوريا الديمقراطية" والتي ردت بقصف مناطق تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد مما أدى إلى إصابة نحو 10 مدنيين.

وقالت مصادر للجزيرة نت إن القصف نفذته قوات النظام المتمركزة بمطار دير الزور العسكري، واستهدف بلدة الدحلة وجديد بكارة في ريف دير الزور الشرقي وخلّف مقتل 11 مدنيا بينهم 5 أطفال من 3 عائلات. في حين تداول ناشطون سوريون صورا لأطفال قتلى قائلين إن "القصف نفذته فصائل إيرانية".

مصادر محلية تفيد بمقتل 11 شخصًا جراء قصف لقوات #النظام_السوري وميليشيات إيرانية استهدف قريتي الدحلة وجديد بكارة بريف #ديرالزور pic.twitter.com/BzjYYvX4aG — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) August 9, 2024

وردا على الهجوم، قالت المصادر إن قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) قصفت بلدات منها البوليل والزباري الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مما أدى أيضا إلى إصابة 9 مدنيين معظمهم من الأطفال.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" عبر منصاتها الإعلامية عن استهداف بلدة الدحلة وحديد بكارة بقصف مدفعي من قبل قوات النظام فجر اليوم مما أوقع عددا من القتلى والجرحى بينهم أطفال، في حين شهدت البلدات في مناطق القصف المتبادل موجة نزوح كبيرة.

وكانت اشتباكات اندلعت فجر الأربعاء الماضي بين قوات تابعة لمقاتلين من العشائر وقوات "سوريا الديمقراطية" في بلدتي أبو حمام وذيبان شرق دير الزور مما أسفر عن وقوع إصابات.

وكانت دير الزور شهدت أواخر العام الماضي موجة نزوح، بسبب الاشتباكات التي دارت بين مقاتلين من العشائر العربية وقوات "سوريا الديمقراطية" جراء انتهاكات قامت بها الأخيرة ضد مدنيين في ريف دير الزور الشرقي، وفق ما يتهمها به سكان تلك المناطق.