قائد فيلق القدس يتوعد بالثأر لاغتيال إسماعيل هنية

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثبت أن الحركة سلمت رايتها لمن هو أكثر تأثيرا في الميدان.

وأكد قآني -في رسالته إلى السنوار- أن "الثأر لدماء هنية التي أريقت في حرمنا واجب علينا".

وقبل يومين، وجه قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي رسالة إلى السنوار بعد يوم من اختياره لقيادة المكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية الذي استشهد قبل أسبوع في عملية اغتيال بطهران نسبتها الحكومة الإيرانية إلى إسرائيل.

وقال اللواء سلامي إن "انتخاب السنوار رئيسا لحركة حماس أقلق بشكل كبير العدو الصهيوني وداعميه". وأضاف أن ذلك يشير إلى أن "راية المقاومة والجهاد لن تسقط، ومسيرة المقاومة ستتواصل بقوة".

وكانت حركة حماس أعلنت الثلاثاء الماضي في بيان مقتضب عن "اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله".

وقد أعلنت حماس وإيران عن اغتيال هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في دار ضيافة يديرها الجيش في شمال طهران، وذلك بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.