مستوطنون يهاجمون 4 فلسطينيات جنوبي نابلس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن مستوطنين هاجموا 4 فلسطينيات -بينهن طفلة- بعد دخولهن بالخطأ مستوطنة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة الرسمية إن المستوطنين هاجموا النساء والطفلة ثم أحرقوا السيارة بعد دفعهن إلى الهروب منها.

وأشارت إلى أن النساء أصبن بجروح ونقلن إلى مستشفى، وأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا بالحادثة.

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، في وقت وسع فيه جيش الاحتلال اقتحاماته في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني وإصابة نحو 5500 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.