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عاجل | مراسل الجزيرة: سقوط طائرة مدنية شمال غربي ولاية ساوباولو في البرازيل

9/8/2024-|آخر تحديث: 9/8/202408:47 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة