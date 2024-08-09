شاهد.. لحظة سقوط طائرة في البرازيل ومصرع ركابها

قال مراسل الجزيرة إن طائرة مدنية كانت تقوم برحلة داخلية سقطت شمال غربي ولاية ساوباولو في البرازيل، وعلى متنها 62 شخصا لقوا مصرعهم في الحادثة.

وأكد جهاز الإطفاء وشركة طيران فويباس أن الطائرة كانت متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو قبل أن تتحطم في بلدة فينهيدو.

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال مناسبة رسمية في إيتاجاي (جنوب) "سقطت للتو طائرة في فينهيدو بولاية ساو باولو وعلى متنها 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم، ويبدو أنهم جميعا لقوا حتفهم". ووقف دقيقة صمت حدادا على الضحايا.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية الطائرة وهي تسقط بسرعة كبيرة، وأظهرت مشاهد أخرى عمودا طويلا من الدخان يتصاعد فوق ما بدا أنه منطقة سكنية.

وتقع مدينة فينهيدو على بعد حوالى 80 كيلومترًا شمال غرب ساو باولو ويناهز عدد سكانها 76 ألف نسمة.