واشنطن تقدم 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لشراء أسلحة أميركية

ذكرت شبكت "سي إن إن" أن الولايات المتحدة أفرجت عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي، وذلك بعد أشهر من تخصيصها من قبل الكونغرس.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إن "وزارة الخارجية أخطرت المشرعين ليلة الخميس بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل".

وأضاف أن الأموال جزء من مشروع قانون التمويل التكميلي لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار والذي أقره الكونغرس في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد المسؤول الأميركي أنه تم الإفراج عن التمويل هذا الأسبوع بينما تستعد إسرائيل لهجوم من إيران أو حزب الله اللبناني ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت في اليوم السابق.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ان الولايات المتحدة تراجعت عن نيتها فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا".

وكان موقع أكسيوس قد ذكر في أبريل/نيسان الماضي أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على الكتيبة، وذلك على خلفية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبدعم أميركي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.