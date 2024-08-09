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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنيين في كيبوتس منارة إثر إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان

9/8/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة