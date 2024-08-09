أبو عبيدة: القسام تبايع يحيى السنوار وتعلن جاهزيتها لتنفيذ قراراته

قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، إن "القسام تبايع القائد المجاهد يحيى السنوار وتعلن جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته".

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على تيليجرام أن "اختيار السنوار رئيساً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى".

ومساء الثلاثاء، أعلنت حماس اختيار زعيمها بقطاع غزة يحيى السنوار (61 عاما) رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي استشهد في قصف إسرائيلية استهدف مقر إقامته خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن اختيار السنوار لهذا المنصب جاء بعد "مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة بمؤسسات الحركة القيادية".

التفاصيل بعد قليل..