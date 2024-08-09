الطيران الهندي والروسي يعلّق رحلاته إلى إسرائيل

انضم الطيران الهندي والروسي إلى العديد من الشركات الجوية التي علقت رحلاتها إلى تل أبيب، في ظل المخاوف من نشوب حرب بين إيران وإسرائيل.

وقالت شركة الخطوط الجوية الهندية اليوم الجمعة إنها علقت رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر، نظرا للوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة الهندية في بيان أنها تراقب الوضع باستمرار، وتعهدت بأن تقدم استردادا كاملا لركابها الذين لديهم حجوزات مؤكدة للسفر من وإلى تل أبيب.

وقالت "تظل سلامة ضيوفنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا"، وفق تعبيرها.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية اليوم حظر الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل من الواحدة فجرا إلى السابعة مساء حتى 16 أغسطس/آب الجاري.

وكانت العديد من شركات الطيران علقت رحلاتها إلى مدن عدة في الشرق الأوسط، وسط تقارير عن قرب التصعيد العسكري بين إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى.

وقد مددت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 13 أغسطس/آب الجاري، في ظل التوتر المتصاعد بالشرق الأوسط.

وذكرت الشركة الألمانية في بيان أول أمس الأربعاء أنه "استنادا إلى تحليل الشركة الأمني الحالي تعمل مجموعة لوفتهانزا مرة أخرى على تعديل رحلاتها إلى الشرق الأوسط".

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عددا من الشركات الغربية سبقت لوفتهانزا في تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى يوم 13 أغسطس/آب الجاري، ومن بينها شركة الطيران النمساوية وطيران بروكسل و"يورو وينغز" وشركة الطيران السويسرية.

وقبلها أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" إلغاء رحلاتها بين باريس وبيروت، وقالت في بيان إن "استئناف العمليات سيخضع لتقييم جديد للوضع الداخلي".

ويتوالى إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان منذ أن أعلنت إيران أنها سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.