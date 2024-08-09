حذّر خبراء يابانيون من احتمال وقوع زلزال قوي بعد الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان أمس الخميس بقوة 7.1 درجات وأدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يشير إلى أنه سيحدث بشكل مؤكد".

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير مماثل منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر الذي وقع عام 2011.

ورفض ناطق باسم الحكومة التعليق على معلومات أوردتها هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه" تفيد بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيلغي رحلة كانت مقررة الجمعة لآسيا الوسطى بسبب التحذير.

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جنوب اليابان قبالة جزيرة كيوشو أمس الخميس، وأظهرت لقطات بثتها الهيئة إشارات مرور تهتز بعنف في ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو، في حين أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بإصابة 8 أشخاص.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على 4 صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادي.

ويتعرض الأرخبيل، الذي يقطنه نحو 125 مليون نسمة، لنحو 1500 هزة كل عام وتحدث فيه 18% من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف حسب موقعها وعمقها.