بن غفير يمدد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين والاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة

وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تمديد قرار منع الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين شهرا إضافيا، في حين واصل الاحتلال حملته العسكرية باقتحام مدن عدة في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن بن غفير وقع الليلة الماضية أمرا يمدد لمدة شهر آخر منع جميع الزيارات للمعتقلين (الفلسطينيين) مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب، لم تتم زيارة المسجونين عن طريق الزيارات العائلية على الإطلاق.

وأوضحت أن قرار منع الزيارات للأسرى الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة تشديد القيود عليهم داخل السجون.

وسبق أن أوعز بن غفير بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين، واتخذ عدة إجراءات شملت حرمانهم من الطعام ومنع تزويدهم باحتياجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، في ظل ممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.

وتقول هيئات ومؤسسات أسرى فلسطينية ومحامون إن أوامر بن غفير فاقمت الأوضاع السيئة أصلا بالسجون الإسرائيلية، وصولا إلى قطع المياه والكهرباء، وتقليص الوقت المخصص لاستخدام المراحيض، إلى جانب حظر الاستحمام على السجناء، مما أدى لانتشار الأمراض خاصة الجلدية.

وفي وقت سابق أول أمس، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة (بتسيلم) إن إسرائيل تنفذ "سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمران" للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي.

وبيّنت المنظمة الحقوقية أن السجناء الفلسطينيين يتعرضون "للعنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".

اقتحامات واعتقالات

ويأتي ذلك في ظل اقتحامات واعتقالات تشنها إسرائيل في مختلف مدن الضفة بشكل يومي بالتوازي مع حربها المستمرة على غزة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم بلدات عدة من بينها مدينة طولكرم وجنوبها وحاصرت هناك منزل أسير فلسطيني محرر واعتقلته.

🔴 محيط المنزل المحاصر من قبل جيش الاحتلال في محيط مستشفى الزكاة بمدينة #طولكرم بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/ZBPgdUoAl2 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 9, 2024

كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال شنت اعتقالات في طمون في طوباس بالضفة بعد اقتحامها البلدة، في أعقاب اقتحام آخرين ترقوميا في قضاء الخليل، وعرابة جنوب مدينة جنين.

وأول أمس قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في نابلس، بينما أشار مراسل الجزيرة إلى إصابة ثانية خلال عملية الاقتحام.

وقد اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة، في حين أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 10 آلاف فلسطيني.

وفي المدينة المقدسة المحتلة، كانت الشرطة الإسرائيلية أصدرت أمس قرارا بمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول الحرم القدسي الشريف لمدة 6 أشهر، على خلفية نعيه خلال خطبة صلاة الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح المحامي خالد زبارقة -في اتصال مع الجزيرة- أن الشرطة الإسرائيلية اتخذت قرارا بإبعاد الشيخ صبري عن المسجد الشريف، وأن القرار إداري وليس قضائيا، وقد جاء بعد حملة تحريض واسعة أطلقها متطرفون يهود ضد الشيخ خلال الأيام الأخيرة.