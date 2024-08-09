باكستان تكذّب تقارير إسرائيلية حول تزويدها إيران بأسلحة نووية

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، اليوم الجمعة، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، والتي تزعم التزام باكستان بإرسال أسلحة نووية إلى إيران، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقالت زهرة بلوش في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "مثل هذ التقارير كاذبة بوضوح. وقبل إعطاء أي اهتمام لمثل هذه التقارير، فإن من المهم التفكير في المصدر وراء مثل هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة والأجندة الخبيثة التي تقف وراءها".

وأكدت أن إسلام آباد ستدعم كل الجهود لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن محمد إسحاق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية تواصل هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في الأيام القليلة الماضية، كما حضر اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي في السعودية هذا الأسبوع ندد فيه بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ودعا إلى وقف إطلاق النار وتحسين عملية توصيل المساعدات الإنسانية.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قالت إن باكستان تعتزم تزويد إيران بصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز "شاهين-3"، والقادرة على حمل رؤوس نووية.

وقبل يومين، دعت الخارجية الباكستانية رعاياها إلى مغادرة لبنان نتيجة المستجدات الأخيرة والأوضاع الأمنية في المنطقة.

كما حثت الوزارة في بيان الباكستانيين على عدم السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر".

وتترقب إسرائيل ردا مشتركا من إيران وحزب الله اللبناني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بغارة على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ذلك بيوم.

وبدعم أميركي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.