الأردن ينفي السماح لأي طرف باستخدام مجاله الجوي

نفى الأردن اليوم الجمعة سماحه باستخدام مجاله الجوي لصالح أي طرف تحت أي ظرف، وأكد كذلك عدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا.

جاء ذلك وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي عن مصدر وصفه بـ"المسؤول" دون تسميته، ردا على ذكر أحد المواقع الإخبارية العربية أن "الأردن سمح لإسرائيل باستخدام مجاله الجوي لصد الهجوم الإيراني المرتقب".

وأكد المصدر على "عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، وعدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا".

وبيّن أن "القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحا لأي جهة".

وذكر أن "ما ورد في خبر على موقع يبث من الخارج، محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه"، وفق تعبيره.

وقال المصدر إن "أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة منها أو العمودية، وحتى طائرات النقل الجوي، شوهدت خلال الأيام الماضية، وهذا أمر طبيعي في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة".

وأضاف أن "بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد في الموقع ونشره مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية".

واستدرك "لذا نؤكد؛ لم يسمح للرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا".

واعتبر المصدر، أن "التشويش من الموقع الذي نشر الخبر يعد إساءة متعمدة ويأتي في وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد بالمنطقة".

ولوّح بأنه "سيتم النظر في التعامل مع الموقع قانونيا"، دون تسميته.

مباشر | مصدر مسؤول ينفي إشاعات وسائل إعلام خارجية.. ويؤكد عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف#الأردن #هنا_المملكة https://t.co/qHG8YgigvW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 9, 2024

وفي الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، عبرت بعض الصواريخ والمسيرات فوق أجواء الأردن، فيما أسقطت الدفاعات بالمملكة بعضها لـ"انتهاكها سيادة البلاد".

وتترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت في اليوم السابق.

وبدعم أميركي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.