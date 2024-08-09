اعتقلت السلطات البريطانية مستشارا في حزب العمال البريطاني بعد كلمة له خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية قال فيها إن مثيري الشغب من أقصى اليمين "يجب قطع حناجرهم".

وتم تداول مقطع فيديو يظهر فيه المستشار العمالي ريكي جونز وهو يقول للمحتجين المناهضين للعنصرية في والتهامستو، شمالي شرقي لندن، إن مثيري الشغب من أقصى اليمين "مثيرون للاشمئزاز" و"نحن بحاجة إلى قطع حناجرهم جميعًا".

وألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على جونز للاشتباه في تحريضه على القتل، ونشرت تدوينة عبر منصة إكس أمس الخميس تؤكد اعتقاله مصحوبة بمقطع الفيديو المتداول لجونز وهو يخاطب المحتجين.

وقالت سكوتلاند يارد إن جونز محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.

وعلّق حزب العمال البريطاني عضوية جونز (57 عاما) على خلفية تلك التصريحات، وقال إن ما صدر عنه سلوك غير مقبول.

وقال متحدث باسم حزب العمال "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، ولن يتم التسامح معه، وقد تم تعليق عضوية المستشار في الحزب".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بريطانيا موجة عنف متصاعدة يقودها أقصى اليمين ضد المسلمين والمهاجرين اندلعت الأسبوع الماضي إثر مقتل 3 فتيات طعنا وانتشار معلومات مضللة عن المهاجم.

وشارك آلاف المناهضين للعنصرية في مظاهرات بعدد من المدن البريطانية تنديدا بمظاهرات نظمها أقصى اليمين في الأيام الأخيرة وتخللتها أعمال عنف.

وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تصاعد أعمال العنف في بريطانيا، واصفة إياها بأنها "أعمال شغب عنصرية ومعادية للإسلام".