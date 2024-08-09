استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بـ5 نقاط

أظهر استطلاع للرأي أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كامالا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بـ5 نقاط، في الوقت الذي وافق فيه المرشحان على إجراء مناظرة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

وحصلت هاريس -في الاستطلاع الذي أجرته "إبسوس" ونُشر الخميس على 42% مقابل 37% لترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع -الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد، وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس/آب الجاري، أن 4% من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بـ10% في يوليو/تموز.

ووسّعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في 22 و23 يوليو/تموز الماضي وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34% لترامب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن هاريس وترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إنه وافق على إجراء 3 مناظرات في سبتمبر/أيلول وينتظر رد حملة هاريس.

ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 يوليو/تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاما) ودعم ترشحها بعد أداء وُصف بـ"الكارثي" في ​​مناظرة أمام ترامب في 27 يونيو/حزيران الماضي.