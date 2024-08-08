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هآرتس: معلومات حساسة تتسرب من هواتف جنود الجيش

جندي إسرائيلي مستخدما هاتفه الذكي في تصوير اشتباكات بالضفة الغربية (الفرنسية)
8/8/2024-|آخر تحديث: 8/8/202409:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت صحيفة إسرائيلية أن معلومات عسكرية حساسة تتسرب بسبب عدم الالتزام بتعليمات استخدام الهواتف والساعات الذكية من قبل جنود جيش الاحتلال.

وفي تحقيق لها، قالت صحيفة "هآرتس" إن جنودا بجيش الاحتلال يعملون في مراكز حساسة يكشفون عن هوياتهم ومواقعهم، وإن الجيش الإسرائيلي يعاني لتطبيق قواعد الأمن التشغيلية.

وفي الخامس من يوليو/تموز الماضي، أعلن جيش الاحتلال إحباط ما قال إنها محاولات متكررة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاختراق هواتف جنوده.

وأوضح أن حماس عمدت إلى إنشاء "تطبيق ألعاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتحميل التطبيق الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف".

وكانت حماس أكدت خلال السنوات الماضية أن "حرب العقول" مستمرة بين المقاومة والاحتلال في سياق المواجهة الكاملة معه، وأنها أثبتت قدراتها الاستخباراتية في مجابهة أجهزة أمن الاحتلال.

An Israeli soldier speaks on a cell phone in front an army bulldozer on the field near the kibbutz of Mefalsim, just outside the Gaza Strip. An Israeli soldier speaks on a cell phone in front an army bulldozer on the field near the kibbutz of Mefalsim, just outside the Gaza Strip, July 17, 2005. Israel's cabinet will probably hold off a threatened offensive in the occupied Gaza Strip after security chiefs noted efforts by the Palestinian Authority to rein in militants, political sources said on Sunday. REUTERS/Oleg Popov
جندي إسرائيلي خلال اتصال هاتفي (رويترز)

وفي يناير/كانون الثاني 2017، اعترفت شعبة الاستخبارات والجيش الإسرائيليان بأن حماس نجحت في التنصت على اتصالات لضباط وجنود إسرائيليين، واعتبرت هذا الاختراق تطورا في غاية الخطورة.

وذكرت تقارير إسرائيلية آنذاك أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، اخترقت هواتف ذكية لضباط وجنود إسرائيليين بالجيش النظامي والاحتياط وضباط في هيئات الأركان الميدانية وهيئة الأركان العامة، وتمكنت من ذلك عبر حسابات مزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي مليئة بصور فتيات جميلات.

وعبر تلك الحسابات، تواصل المخترقون مع الجنود، وأجروا معهم محادثات مطولة، بعدما ثبتوا فيروسات بإمكانها السيطرة على هواتف عشرات من المستهدفين، حسب تصريح لمسؤول عسكري إسرائيلي.

المصدر : هآرتس